У Чернівцях викрили поліцейського, який вдавався до вимагання коштів, шляхом погроз

Спільними діями Департаменту внутрішньої безпеки та Департаменту патрульної поліції Нацполіції, у рамках самоочищення правоохоронної системи, виявлено співробітника патрульної поліції, причетного до протиправної діяльності. У змові з цивільною особою поліцейський, шляхом залякування та застосування фізичного насилля, змушував мешканця Чернівців щотижнево віддавати кошти. Спільників затримали, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Чернівецьким управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було встановлено факт причетності співробітника патрульної поліції Буковини до злочинної діяльності.

24-річний лейтенант поліції змовився зі знайомим, 26-річним мешканцем Чернівців, про вимагання коштів з осіб. Зокрема спільники знайшли чоловіка, до якого неодноразово застосовували фізичне насильство, примушуючи його скоювати крадіжки державних номерних знаків з автотранспорту. Вони вимагали повертати їх за винагороду власникам, а гроші – тисячу гривень – віддавати їм щотижнево.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції за цим фактом прокуратурою Чернівецької області було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

За сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції, завдяки плідній співпраці з працівниками Департаменту захисту економіки Нацполіції, оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі обласної прокуратури затримали обох фігурантів злочину у момент одержання ними чергової «данини» - п’ять тисяч гривень. Інспектор патрульної поліції намагався втекти з місця події, однак йому це не вдалося.

Наразі тривають слідчі дії щодо оголошення підозри фігурантам справи та обрання міри запобіжного заходу. У разі доведення вини затриманим загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України