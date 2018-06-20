Президент назначил Жебривского аудитором НАБУ

С 11 июня 2015 года Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА.

Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. Об этом говорится в указе Президента №169 от 19 июня.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", - говорится в нем.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

13 июня 2016 года президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности по его собственному желанию. // 112.ua