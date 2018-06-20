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Как «активисты», согнанные под Раду профсоюзными провокаторами, били правоохранителей (видео)

20.06.2018 00:05

В сети появилась новая запись стычек между протестующими и полицейскими у Рады.

 

Участники «акции протеста» возле Верховной Рады били полицейских, следивших за порядком во время мероприятия.

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Об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией, передает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как участники акции протеста несколько раз вытаскивают из строя полицейских и наносят им удары руками и ногами. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.

Как сообщалось, 19 июня, утром у центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам парламента. Между митингующими и правоохранителями возникла драка. 

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец  заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы» (о пока выдержавших нервах правоохранителей чинуша за спиной «нукеров» не подумал - УК).

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности «шахтерский».

Позже народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что во время столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских. Провокациями во время акции занимались до 15 человек. // УНИАН

 

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