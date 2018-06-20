Как «активисты», согнанные под Раду профсоюзными провокаторами, били правоохранителей (видео)

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В сети появилась новая запись стычек между протестующими и полицейскими у Рады.
Участники «акции протеста» возле Верховной Рады били полицейских, следивших за порядком во время мероприятия.
Об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией, передает Цензор.НЕТ.
На записи видно, как участники акции протеста несколько раз вытаскивают из строя полицейских и наносят им удары руками и ногами. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.
Как сообщалось, 19 июня, утром у центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.
Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам парламента. Между митингующими и правоохранителями возникла драка.
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы» (о пока выдержавших нервах правоохранителей чинуша за спиной «нукеров» не подумал - УК).
По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности «шахтерский».
Позже народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что во время столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских. Провокациями во время акции занимались до 15 человек. // УНИАН
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...