Как «активисты», согнанные под Раду профсоюзными провокаторами, били правоохранителей (видео)

В сети появилась новая запись стычек между протестующими и полицейскими у Рады.

Участники «акции протеста» возле Верховной Рады били полицейских, следивших за порядком во время мероприятия.

Об этом свидетельствует видеозапись стычек между протестующими и полицией, передает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как участники акции протеста несколько раз вытаскивают из строя полицейских и наносят им удары руками и ногами. Один из протестующих - мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, нанес полицейскому несколько ударов дубинкой. Этот момент зафиксирован на третьей минуте записи.

Как сообщалось, 19 июня, утром у центрального входа в здание Верховной Рады начались акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане.

Позже участники акции протеста прорвались непосредственно к стенам парламента. Между митингующими и правоохранителями возникла драка.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что прорыв митингующих в парламент не планировался, но у людей «не выдержали нервы» (о пока выдержавших нервах правоохранителей чинуша за спиной «нукеров» не подумал - УК).

По его словам, участники митинга требуют проголосовать за ряд законопроектов, в частности «шахтерский».

Позже народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что во время столкновений возле парламента пострадали 8 полицейских и 3 гражданских. Провокациями во время акции занимались до 15 человек. // УНИАН