Кіберполіція викрила хакера у зламі облікових записів користувачів соціальних мереж

Крім того, поліцейські задокументували його причетність до розповсюдження шкідливого програмного забезпечення для мобільних телефонів, яке надавало доступ зловмиснику до приватної інформації власника гаджету. Наразі йому вже оголошено про підозру у вчиненні більше двох десятків злочинів. Справу скеровано до суду.

Працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, виявили факти несанкціонованого втручання в роботу облікових записів соціальних мереж та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Слідчі поліції Львівщини за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.

Поліцейські встановили, що житель Львівської області, володіючи необхідними навичками у сфері програмування, створив Інтернет сайт xakercki-poslygu[.]hol.es. На цьому сайті зловмисник пропонував свої послуги щодо зламу облікових записів, електронних скриньок тощо. Усі листування між ним та клієнтами відбувалося за допомогою закритої спільноти, яку адміністрував зловмисник у цій же соціальній мережі. Під час спілкування з клієнтами він також надсилав їм посилання на, нібито, форму зворотнього зв’язку. Натомість – користувачі потрапляли на фішингову сторінку, за допомогою якої відбувалася компрометація логінів та паролів користувачів соціальної мережі.

Надалі, зловмисник перевіряв отримані дані авторизації по всіх соціальних мережах та популярних веб-ресурсах. Отримавши доступ до облікових записів, блокував власникам до них доступ, шляхом зміни паролю. За повернення доступу хакер вимагав гроші. Суми, які він запрошував, коливалися в залежності від платоспроможності жертви.

Крім цього, у цій же спільноті, під виглядом додатку для злому соціальних мереж, зловмисник розмістив для вільного завантаження шкідливе програмне забезпечення. Воно призначалося для несанкціонованого втручання в роботу мобільних телефонів з операційною системою «Android», у результаті чого хакер мав змогу переглядати телефонну книжку, фотографії та записи вхідних та вихідних викликів жертви.

За адресою фактичного місця проживання зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук. За результатами, вилучено комп’ютерну техніку, яку він використовував для зайняття протиправною діяльність, а також мобільний телефон та додаткові носії інформації.

Наразі чоловіку вже оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України та одному факту за ч.1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України