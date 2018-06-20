Мешканця Харкова викрили у розповсюдженні відео з дитячим порно

Встановлено, що затриманий розсилав бажаючим через всесвітню мережу Інтернет відеопродукцію, яка згідно з висновком судово-мистецтвознавчої експертизи містить ознаки дитячого порно.

У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та відповідні відеоматеріали.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. За скоєння даного виду злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення незаконної відеопродукції.

Відділ комунікації поліції Харківської області