Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Мешканця Харкова викрили у розповсюдженні відео з дитячим порно

20.06.2018 02:39

Злочинну діяльність вказаного громадянина задокументували детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із кіберполіцейськими.

 

Встановлено, що затриманий розсилав бажаючим через всесвітню мережу Інтернет відеопродукцію, яка згідно з висновком судово-мистецтвознавчої експертизи містить ознаки дитячого порно.

1

У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та відповідні відеоматеріали.

 

 

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. За скоєння даного виду злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення незаконної відеопродукції.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...