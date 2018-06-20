Мешканця Харкова викрили у розповсюдженні відео з дитячим порно

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Злочинну діяльність вказаного громадянина задокументували детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно із кіберполіцейськими.
Встановлено, що затриманий розсилав бажаючим через всесвітню мережу Інтернет відеопродукцію, яка згідно з висновком судово-мистецтвознавчої експертизи містить ознаки дитячого порно.
У ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та відповідні відеоматеріали.
Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. За скоєння даного виду злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення незаконної відеопродукції.
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