В аеропорту «Бориспіль» двоє іноземців намагалися дати хабара прикордонникам

Поліція спільно з працівниками військової прокуратури затримала двох іноземців – з Республіки Ангола та Алжиру. Чоловіки запропонували неправомірну вигоду працівникам прикордонного контролю аеропорту «Бориспіль» у розмірі 300 Євро та 300 доларів США.

Іноземні громадяни, яким було напередодні відмовлено у перетинанні державного кордону, спробували вирішити питання з пропуском на Україну поза законом.

Відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі відносно правопорушників судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Іноземцям загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Головне управління Національної поліції в Київській області