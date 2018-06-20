На Черкащині на хабарі у 100 000 гривень викрили посадовця Державної екологічної інспекції

Правоохоронці встановили причетність одного із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області до хабарництва. Також до злочинної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка та ще одного громадянина.

Оперативники обласного Управління захисту економіки Нацполіції спільно з слідчими слідчого управління поліції в Черкаській області за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області встановили, що неправомірну вигоду посадовець вимагала від суб’єкта підприємницької діяльності за позитивне проходження перевірки підприємства на предмет дотримання екологічного законодавства.

У вівторок, 19 червня, правоохоронці затримали посередника неподалік від залізничного вокзалу. У громадянина вилучили 100 тисяч гривень, які в подальшому він повинен був передати подружжю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент захисту економіки

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