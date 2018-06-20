США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа”, — отметила Хейли.

Она добавила, что: “Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека... Этот шаг не является отходом США от наших обязательств по правам человека”.

Соединенные Штаты долгое время угрожали выходом из организации, если она не будет реформирована. США обвиняют орган в том, что он антиизраильский. Недавно активисты и дипломаты заявили, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона, и предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета.