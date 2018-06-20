Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

20.06.2018 09:00

Посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

“Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа”, — отметила Хейли.

Она добавила, что: “Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека... Этот шаг не является отходом США от наших обязательств по правам человека”.

Соединенные Штаты долгое время угрожали выходом из организации, если она не будет реформирована. США обвиняют орган в том, что он антиизраильский. Недавно активисты и дипломаты заявили, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона, и предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...