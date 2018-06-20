На Буковині 20 зловмисників блокували прикордонний наряд. Прикордонники застосували зброю

Завдяки діям резервів прикордонного підрозділу у взаємодії з підрозділами Національної поліції ситуацію локалізовано. З метою стабілізації обстановки на державному кордоні організовано та проводиться комплекс додаткових оперативно-профілактичних заходів.

Державна прикордонна служба України продовжує виконувати завдання Президента та Уряду України щодо посилення протидії організованій злочинності на державному кордоні. З цією метою практично усі напрямки посилені резервами зі складу офіцерів загонів та регіональних управлінь, активізовано діяльність оперативно-розшукових підрозділів, уточнено взаємодію з Національною поліцією та іншими правоохоронними органами, а також з колегами з інших країн.

У той же час активні дії прикордонників викликають агресивну реакцію з боку представників злочинних угруповань, що відображається в перешкоджанні прикордонникам у виконанні службових обов’язків, в погрозах чи навіть застосуванні сили.

При цьому правопорушники ведуть себе відверто та зухвало, мають місце факти злісної непокори законним вимогам правоохоронців, а також активні спроби підбурювання місцевого населення до проведення акцій протесту та блокування прикордонних нарядів.

Так, наприклад сьогодні, близько 16.00, під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області невідомі особи в кількості до 20 осіб спробували блокувати рух прикордонному наряду та навіть здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували. В результаті, коли усі спроби владнати ситуацію без застосування сили були вичерпані, після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників. Наразі поранений доставлений до місцевої лікарні. Йому надано першочергову медичну допомогу.

Завдяки діям резервів прикордонного підрозділу у взаємодії з підрозділами Національної поліції ситуацію локалізовано. З метою стабілізації обстановки на державному кордоні організовано та проводиться комплекс додаткових оперативно-профілактичних заходів.

Про ситуацію поінформовано Національну поліцію та інші правоохоронні органи.

Звертаємо увагу громадян на недопустимість порушення законодавства України з прикордонних питань та невідворотність відповідальності за протиправні дії. // ДПСУ