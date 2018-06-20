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В России подонок изнасиловал 10-летнюю девочку в ее квартире и оставил деньги на диване

20.06.2018 09:20

Мужчина проскочил за ребенком в подъезд, ворвался в квартиру, где совершил развратные действия

В России мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку у нее дома. После надругательства он оставил 1000 рублей и скрылся с места преступления. Сейчас его разыскиваю правоохранительные органы.

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Инцидент произошел на днях в Свердловской области. Школьница около 15:00 возвращалась из детского лагеря и разговаривала по телефону с матерью. В этот момент за ней увязался незнакомец. Мужчина проскочил за ней в подъезд, ворвался в квартиру, где и изнасиловал ребенка. После надругательства он оставил на диване тысячу рублей и ушел, заявив, что уезжает из города. Также мужчина угрожал школьнице и приказал никому не рассказывать о произошедшем. Пострадавшая рассказала маме, а та обратилась в полицию.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Работает усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного отдела. Также составлен фоторобот преступника. // Сегодня

 

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