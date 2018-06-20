На Донеччині поліцейські затримали злочинну групу сканувальників

Київ, Запоріжжя, Краматорськ - четверо зловмисників «обчищали» автівки по всій країні, використовуючи пристрій для розблокування сигналізації. Після злочину ховалися на окупованій території та змінювали автомобілі, на яких пересувалися. Співробітники управління карного розшуку вистежили банду під час підготовки чергового злочину та влаштували засідку.

На початку травня в Краматорську було скоєно дві крадіжки з автомобілів. Проаналізувавши злочини, оперативники з’ясували, що обидва факти – справа рук одних й тих самих злочинців. Вистежували підозрюваних та готували операцію із затримання близько місяця.

Розшуковці встановили чотирьох уродженців окупованої Горлівки віком від 20 до 40 років, які з початком бойових дій переселилися до Краматорська та організували злочинну групу. Всі – раніше судимі за майнові злочини.

Зловмисники вчиняли злочини у великих містах по всій Україні. Діяли за одним сценарієм, дотримуючись заходів конспірації. На парковці біля супермаркету або розважального закладу обирали автомобіль престижної марки. Один з членів угрупування йшов всередину за автовласником, слідуючи за ним «хвостом». Виконавець в цей час проникав в машину та викрадав все цінне – гроші, гаджети, документи. Третій учасник стежив, щоб не було свідків, а останній координував дії спільників по телефону.

Група швидко змінювала місце знаходження, маючи в своєму розпорядженні дві автівки. Нерідко після вчинення злочину викрадачі переховувалися на окупованій території.

Аби вирахувати підозрюваних, поліцейські переглянули гігабайти відеозаписів з камер спостереження міста, знайшли та опитали свідків, а також отримали інформацію про підготовку нового злочину в Краматорську.

У зазначений момент оперативники влаштували злочинцям засідку, перекривши шляхи можливого відходу. Всі четверо були затримані одночасно.

В ході обшуків вдома у зловмисників були вилучені речові докази – майно та документи, викрадені з автомобілів у Краматорську, Запоріжжі та Києві. Походження сканувального пристрою, який зчитує сигнал з охоронної сигналізації, встановлюється.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Двом членам злочинної групи вже оголошено про підозру.

Відділ комунікації поліції

Донецької області