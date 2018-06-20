Мадридский «Реал» подписал контракт с вратарем «Зари» Андреем Луниным

Стоимость трансфера составила около 14 млн евро. Из них 9 млн за самого игрока и еще 4,4 млн евро "Реал" отдал в качестве бонусов. Пока неизвестно, когда Лунин присоединится к своей новой команде.

Ожидается, что после подписания контракта с 19-летним голкипером его оправят в аренду.

Напомним, мадридский "Реал" является победителем последних трех розыгрышей Лиги чемпионов. А в чемпионате Испании "Реал" смог стать только третьим.

Андрей Лунин засветился в прошлом сезоне, когда стоял в воротах "Днепра", который доживал последние дни перед ликвидацией. После этого вратарь перебрался в "Зарю", за которую провел 29 матчей, в которых пропустил 41 гол. Вызывался в сборную Украины, за которую сыграл пока лишь два матча. // 112.ua