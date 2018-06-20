Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 19.06.2018

До Хабжибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 24-річний одесит, який повідомив, що на вулиці Одарія хтось проник у салон його автомобіля, звідки викрав магнітофон. Вжитими заходами «по гарячих слідах» правоохоронці викрили 21-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

З аналогічною заявою до Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса звернувся 34-річний одесит. Чоловік повідомив, що у провулку Старокінний хтось проник у салон його «Москвича», звідки викрав два перфоратора, набір коронок по каменю та коронку по металобетону. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 32-річного місцевого жителя, який надав правдиві свідчення.

Працівники Приморського відділу поліції в м. Одеса викрили 30-річного одесита, який в одному із спортивних магазинів на вулиці Пантелеймонівська викрав одяг на суму більше семи тисяч гривень.

ВК ГУНП в Одеській області