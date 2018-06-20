Запоріжжі співробітники внутрішньої безпеки затримали чоловіка за спробу підкупа слідчого

Уродженець Запоріжжя, у якого поліцейські виявили амфетамін, спробував відкупитися хабарем. Він запропонував слідчому поліції кілька сотень доларів у якості «винагороди». Під час передачі коштів хабародавця затримали і оголосили підозру у вчиненні ще одного злочину.

Співробітники запорізької поліції виявили у 37-річного місцевого мешканця психотропну речовину - амфетамін. За цим фактом Хортицьким відділенням поліції Запоріжжя було розпочато кримінальне провадження.

Невдовзі фігурант справи звернувся до слідчого поліції і спробував домовитися про закриття відносно нього кримінального провадження. За це чоловік пообіцяв віддячити поліцейському.

Правоохоронець відразу рапортував про подію до Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. За матеріалами УДВБ НПУ слідчим відділом Хортицького ВП було розпочато кримінальне провадження за фактом спроби підкупу.

Тож наступного разу, коли чоловік прийшов в кабінет до слідчого і передав йому обіцяний «презент», хабародавця затримали «на гарячому» працівники внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП у Запорізькій області та обласної прокуратури. Передачу неправомірної вигоди – 200 доларів США - службовій особі затриманий назвав «матеріальною допомогою» поліції.

На теперішній час мешканцю Запоріжжя вже оголошено підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі до 8 років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України