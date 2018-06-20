Оперативные данные о ситуации в зоне ООС на 20.06.2018

На протяжении последнего недельного периода подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе осуществили около 200 огневых налетов (на прошлой неделе – более 220) из 122/152-мм артиллерийских систем, 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Ореховое, Крымское, Новотошковское, Золотое, Луганское, Пивденное, Троицкое, Светлодарск, Авдеевка, Опытное, Пески, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Талаковка, Лебединское, Павлополь, Гнутово, Ломакино, Водяное и Широкино. Кроме того, 15 и 16 июня с.г. противник в районе Станица Луганская обстрелял подразделения ВС Украины из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе.

Согласно директивы ГШ ВС РФ, на период проведения в России Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля с.г. части и подразделения 1 и 2 АК российских оккупационных войск переведены на усиленный режим несения службы, а дежурные артиллерийские подразделения и средства ПВО находятся в повышенной степени боевой готовности.

Остается высокой и интенсивность ведения воздушной разведки противником - в период с 12 по 18 июня с.г. зафиксировано 45 разведывательных полетов БПЛА ВС РФ, в т.ч. 11 полетов БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны Объединенных сил. Особое внимание противник сосредоточил на вскрытии системы управления, уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках и местонахождении резервов Объединенных сил.

Отмечается деятельность маневренных групп РЭР и РЭБ противника, особая активность - в районе н.п. Брянка и Донецк.

Для выполнения задач огневого поражения Объединенных сил противник активно привлекал как штатные, так и дежурные артиллерийские подразделения из состава корпусной артиллерии 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск. При этом для повышения эффективности поражения личного состава наших войск противник стал интенсивно применять артиллерийские снаряды с радиовзрывателями, которые осуществляют подрыв снаряда непосредственно над целью.

В рамках летнего периода обучения, согласно единого плана Южного ВО ВС РФ, с частями и подразделениями 1 и 2 АК на полигонах “Восточный”, “Передовой”, “Ударный”, “Центральный”, “Удалой”, “Южный” и “Приморский” проводятся занятия по тактико-специальной и огневой подготовке.

В период с 12 по 18 июня с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 8 человек:

1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 2 в/с,.

2 АК - 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с.

Для обеспечения деятельности частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в период с 12 по 18 июня с.г. с территории России было доставлено около 1200 тонн ГСМ и 200 тонн боеприпасов (ж/д. ст. Ровеньки и Иловайск).

Судя по отчётам и действиям «МГБ ДНР», в районе Стыла – Старобешево – Бойковское оккупантами проводилась очередная масштабная спецоперация по поиску украинской ДРГ (как сказано в отчете, «возможно, с участием местных жителей»). Согласно «данным МГБ», указанная ДРГ «ведет наблюдение за местами расположения воинских частей» и собирается «совершать диверсии и теракты на объектах социально-экономической инфраструктуры района». Утверждается, что в своём распоряжении группа имеет транспорт и взрывчатку.

В 1-м АК «ДНР» (ОК «Донецк») командование наконец отреагировало на многочисленные факты конфликтов оккупантов из состава данного корпуса с патрулями наблюдателей миссии ОБСЕ. Командование корпуса потребовало прекратить практику «проявления агрессии» по отношению к представителям международной организации, особенно с применением оружия. Органам по работе с личным составом поручено провести «разъяснительную работу среди личного состава» на тему «сотрудничества с ОБСЕ», с оговоркой о необходимости ограничения предоставления информации, которая якобы «может быть передана представителями ОБСЕ» командованию Объединенных сил. Впрочем, основная масса случаев агрессии по отношению к СММ ОБСЕ со стороны оккупантов как раз и объясняется уверенностью последних в том, что представители ОБСЕ якобы являются «шпионами ВСУ».

Во 2-м АК «ЛНР» командование потребовало от командиров ряда подразделений 4-й омсбр «прекратить практику допуска на позиции посторонних лиц». Как оказалось, в ходе внезапных проверок позиций оккупантов данной бригады, были обнаружены «посторонние лица женского пола», которые не смогли объяснить цели своего пребывания в местах выполнения подразделениями боевых задач. Также в ходе проверки были зафиксированы случаи «открытия беспорядочного огня в сторону противника (т. е. ВСУ) личным составом подразделения, находящегося в состоянии алкогольного опьянения». По этому поводу командование категорически потребовало прекратить практику «приёма разного рода посторонних лиц, особенно с распитием спиртных напитков и фотографированием на фоне позиций».

Среди оккупантов «подразделений специального назначения» 1-го АК «ДНР» активно распространяется слух о том, что «укропам завезли американские приборы, которые выявляют человека за 300-400 метров ночью и днём даже в укрытиях и в складках местности». И теперь инфильтрация через «ноль» якобы сродни самоубийству.

Во 2-м АК «ЛНР» в очередной раз констатируют нехватку медработников в частях и подразделениях на передовой, а также «примитивность системы эвакуации раненых и оказания первой медицинской помощи». В отчётном документе констатируется, что в случае активизации боевых действий и резкого увеличения количества раненых, по указанным причинам может создаться катастрофическая ситуация. Констатируется, что без использования ресурсов местных гражданских медицинских учреждений, даже бои средней напряжённости могут вызвать коллапс этой системы. Не хватает не только персонала со специальными навыками и знаниями, но и транспорта, лечебно-санитарного снаряжения и медикаментов.

Сотрудники «МГБ ДНР» совместно с представителями «министерства образования ДНР» значительно активизировали меры по выявлению «потенциально неблагонадежных» преподавателей учебных заведений в оккупированных районах Донецкой области. В первую очередь проверяются преподаватели, посещающие подконтрольную Украине территорию или имеющие там родственников. Среди педагогов в «ДНР» ходят слухи, что указанные меры обусловлены значительным снижением уровня поддержки главарей оккупационной российской администрации и действий РФ в ОРДО, особенно среди молодежи, а именно – учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в «ДНР».

В АП РФ оценили работу главы «Российского центра науки и культуры в Киеве» (представительство Россотрудничества) К.П. Воробьева как неудовлетворительную. Такая оценка обусловлена несостоятельностью данного руководителя развернуть действенные пророссийские программы, направленные на дискредитацию государственной власти в Украине, особенно в преддверии начала предвыборной кампании в стране. В настоящее время рассматривается вопрос о возможном отзыве и увольнении К.П.Воробьева. // Группа «Информационное Сопротивление»