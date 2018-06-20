На Луганщині співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Об’єднаних сил на хабарі викрито інспектора прикордонної служби Лисичанського прикордонного загону.

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично вимагав гроші з пенсіонерів, які мешкають на окупованих територіях, за внесення фіктивних даних про терміни перетину лінії розмежування. Вартість «послуги» становила шістсот гривень з кожного пенсіонера.

Співробітники спецслужби затримали хабарника в одному із населених пунктів Луганської області під час отримання чергового «траншу» в розмірі шість тисяч гривень.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Тривають слідчі дії.

Служба безпеки України