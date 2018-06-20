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Черкасской области на взятке в 100 тысяч гривен поймали чиновницу Госэкоинспекции

20.06.2018 10:45

На взятке в 100 тысяч гривен полиция разоблачила чиновницу Государственной экологической инспекции. 

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области, передает УНН.

Чиновницу Госэкоинспекции поймали на взятке в 100 тысяч гривен

“Правоохранители установили причастность одного из заместителей начальника отдела Государственной экологической инспекции в Черкасской области к взяточничеству в размере 100 тысяч гривен. Также в преступной деятельности злоумышленница привлекла своего мужа и еще одного гражданина”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, неправомерную выгоду чиновник требовал от субъекта предпринимательской деятельности за положительное прохождение проверки предприятия на предмет соблюдения экологического законодательства.

Во вторник, 19 июня, правоохранители задержали посредника недалеко от железнодорожного вокзала. У гражданина изъяли 100 тысяч гривен, которые в дальнейшем он должен был передать супругам.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

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