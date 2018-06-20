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Бабченко показал ориентировку на себя от спецслужб РФ

20.06.2018 10:55

Журналист Аркадий Бабченко, запланированное убийство которого предотвратили украинские правоохранители, опубликовал в своем Facebook ориентировку российских спецслужб на себя.

А.Бабченко опубликовал фото распечатанной информации о себе, которая, по его словам, является ориентировкой ФСБ на его убийство.

А.Бабченко

“Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете (с) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство”, — написал журналист.

А.Бабченко

В распечатках, в частности, есть его фото, ссылки на профили в соцсетях, номера телефонов, данные о его семье. Далее идет биография журналиста, касающаяся военной службы и профессиональной деятельности. Отмечается, что в отношении Бабченко в России проводили проверку о нарушении закона по статье “призыв к массовым беспорядкам”. Однако доказательств не нашли. Также наводятся цитаты высказываний журналиста о президенте РФ Владимире Путине. // УНН

 

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