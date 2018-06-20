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Викрито систему отримання хабарів на пропускному пункті «Порубне» Чернівецької митниці

20.06.2018 11:05

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою викрили механізм систематичного отримання хабарів працівниками Міжнародного автомобільного пропускного пункту «Порубне» Чернівецької митниці.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали від громадян гроші за безперешкодне переміщення через державний кордон товарів без належного митного оформлення. Оперативники спецслужби задокументували чотири епізоди отримання митниками неправомірної вигоди на більше ніж п’ятдесят тисяч гривень.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Чернівецькій області затримали в.о. начальника відділу митного оформлення пропускного пункту «Порубне» під час отримання чергового хабара у розмірі п’ятсот євро. За результатами проведення невідкладних слідчих дій на робочих місцях інших працівників контролюючих органів на кордоні правоохоронці виявили та вилучили чималі суми у гривнях та іноземній валюті.

Затриманому в.о. начальника відділу митного оформлення оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Служба безпеки України

 

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