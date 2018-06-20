На Луганщині громаді повернуто землю рекреаційного призначення вартістю 2 млн. грн.

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою у повному обсязі реалізовано конституційну функцію представництва інтересів держави в суді

Наразі рішення Новоайдарського районного суду Луганської області виконано та територіальній громаді повернуто земельну ділянку площею 2,1 га, вартість якої складає понад 2 млн грн

Нагадаємо, у березні 2018 року міським судом визнано обґрунтованими доводи Сєвєродонецької місцевої прокуратури щодо порушення законодавства України при укладанні договору оренди земельної ділянки фізичною особою для рекреаційного використання, обслуговування будівель та споруд піонерського табору.

Органами прокуратури Луганщини і надалі вживатимуться вичерпні заходи щодо захисту інтересів держави у сфері користування землями дитячих закладів.

Прес-служба прокуратури Луганської області