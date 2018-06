Афиша Киева на июль 2018

Главное, тщательно изучить афиши столицы, например на Контрамарке, чтобы не пропустить действительно то шоу, которое придется по душе.

В июле киевские театры и концертные площадки приглашают посетителей посетить разнообразные развлекательные программы:

выступления известных исполнителей;

спектакли;

выставки;

фестивали.

Известные исполнители в Киеве

В июле столицу Украину посетят немало популярных музыкантов и певцов, которые уже давно купаются в лучах славы за границей.

В рамках летних фестивалей Киев посетят The Chemical Brothers, Tom Odell, Nothing but Thieves, Lost Frequencies. Их объединит ежегодный фестиваль Atlas Weekend. К звездной компании присоединятся также Ярмак, Курган, Agregat, Мария Чайковская и другие.

Масштабным событием станет и фестиваль UPark. Два дня на стадионе «Динамо» сцена будет содрогаться от качественного саунда от ONUKA, Gorillaz, Bonobo, Little Dragon, Massive Attack, Tove Lo Young Fathers.

А также на летнем экваторе в столице состояться концерты от Tabula Rasa, бельгийского WARHAUS, английского Flint.

Не придется грустить ни дня, тем более что организаторы запланировали и выступление известных команд из «Лиги Смехи». В концерт-холле «Freedom» вас будут веселить «Загорецька Л.С.» и «Днепр». Острый юмор, интересные миниатюры, яркие костюмы создадут вам праздничное настроение не на один день.

Весь мир — театр

Разнообразие театральных постановок порадует не только ценителей драматического искусства, но и тех, кто только решил открыть для себя тайну актерского мастерства.

Русская драма приглашает на спектакль «Прощальное танго», где придется задуматься об одиночестве и жизни. На сцене вас ждет трагикомедия «Ангелочек или Сексуальные неврозы наших родителей». Режиссеры еще раз поднимут вопрос проблемы поколений отцов и детей, который всегда остается актуальным.

Современный зритель то и дело отдает предпочтение комедийным жанрам, поэтому на столичных театральных подмостках в июле зритель сможет увидеть, как классические, так и новые спектакли:

«Холостяк»;

«Ненормальная»;

«О чем молчат мужчины»;

«Д-р» и другие.

Для маленьких театралов подготовили кукольную постановку «Волшебная лампа Алладина». Взрослые тоже с удовольствием перенесутся в загадочный мир Востока и окунуться в грезы об исполнении желаний.

Тех, кто отдает предпочтение ярким вечеринкам, танцам до упаду, громкой и качественной музыке, июльские афиши приглашают посетить клубы города:

«Melissa» в Docker-G Pub;

Оксана Стебельская и Украинские Барвы в Caribbean Club;

OT VINTA в Docker Pub;

Табула Раса и другие.

Не все уехали на южное побережье, и столица по-прежнему живет яркой и насыщенной жизнью даже в самый жаркий месяц лета.