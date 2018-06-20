В Херсоні поліцейські затримали кілерів, попередивши замовне вбивство

В Херсоні працівники Управління карного розшуку та слідчого управління попередили замовне вбивство двох жителів міста. Виконавців затримали у Дніпровському районі, коли вони пересувалися в автомобілі «ВАЗ-21011», озброєні автоматичною зброєю.

- Поліцейські встановили особи двох затриманих. Ними виявилися жителі Харківської та Черкаської областей, один з них раніше судимий за наркозлочини, - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков. - Під час проведення огляду в салоні автівки оперативники вилучили автомат Калашникова, три магазини з набоями, глушник та гранату Ф-1.

Зі слів затриманих, їх найняли для скоєння замовного вбивства двох жителів Херсона. За виконання завдання обіцяли 15 тисяч доларів США, при цьому дали завдаток.

Відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.14 Кримінального кодексу України «Готування до злочину» та п.1, п.11, п.12 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство на замовлення, вчинене за попередньо змовою групою осіб». У відношенні зловмисників обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Працівники поліції встановлюють організаторів та інших осіб, причетних до замовного вбивства.

Відділ комунікації поліції Херсонської області



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