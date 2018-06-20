Буйный пациент николаевской наркологии на глазах у медсестер жестоко избил прохожего (видео)

В Николаеве на территории городской больницы №1 неадекватный пациент наркологического отделения избил до полусмерти случайного прохожего. Пострадавший впал в кому.

Об этом сообщает местное издание «Новости N», ссылаясь на мать пострадавшего Галину Плискину. По словам женщины, инцидент произошел 10 июня.

Ее сын, Максим Середа, около 12 часов дня шел по территории больницы из кардиологического отделения, куда ходил на обследование. Все, что происходило дальше, Галина рассказывает со слов очевидца — сотрудницы больницы.

«Этого мужчину, который побил моего сына, жена привезла в наркологию, так как он три недели был в запое. Но в отделении не могли с ним справиться, он что-то там бил, ломал мебель, и они его отпустили. И вот, он просто подошел к Максиму и начал толкать», – рассказала женщина.

Далее нападавший ударил парня в лицо, после чего тот упал и потерял сознание, ударившись головой. Преступник продолжил избивать свою жертву. Увидевшие эту картину несколько медсестер подняли крик, требовали отпустить парня, но неадекватный пациент с криком: «я вас всех убью!» начал душить Максима.

На место прибыла полиция, но один патруль не смог справиться с нападавшим, и через несколько минут к ним прибыло подкрепление. Буйного пациента скрутили шесть человек, только тогда на него удалось надеть наручники.

Пострадавшему оказали первую необходимую помощь — из больницы вышла реаниматолог, которая вставила ему в горло трубку для дыхания и тем самым спасла жизнь. Максима доставили в реанимационное отделение нейрохирургии в БСМП. Вот уже 9 дней он не приходит в себя, находясь в состоянии глубокой комы. У него проломлен череп, травма головного мозга. Парень также пострадал от асфиксии из-за удушения.

Нападавшего задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ранее преступник не раз попадал в поле зрения правоохранителей. // УНИАН