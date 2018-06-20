На Житомирщині затримано на хабарі співробітника превенції поліції

Внутрішня безпека НПУ викрила на фактах вимагання неправомірної вигоди поліцейського сектору превентивної діяльності поліції Коростеня, що у Житомирській області. Гроші співробітник поліції «збирав» з водіїв, яких виявляв за кермом у стані сп’яніння.

Житомирським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію щодо протиправних дій окремих працівників Коростенського відділу обласної поліції. Зокрема, до систематичних поборів виявися причетним співробітник сектору превенції зазначеного підрозділу.

Під час несення служби капітан поліції виявляв недобросовісних водіїв, які сіли за кермо автомобіля напідпитку, але замість відповідних дій – вимагав у них хабарі.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ військовою прокуратурою Житомирського гарнізону було розпочато кримінальне провадження за викритим корупційним фактом.

Затримали 32-річного поліцейського оперативники внутрішньої безпеки НПУ, працівники УСБУ та військовоїпрокуратури на черговому епізоді хабарництва. За не притягнення по ст.130 КУпАП капітан поліції вимагав і одержав від житомирянина 5 тисяч гривень.

На теперішній час тривають слідчі дії щодо оголошення підозри затриманому співробітникові поліції та обрання йому міри запобіжного заходу.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України