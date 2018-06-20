Под Харьковом драка водителей закончилась открытой черепно-мозговой травмой

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Водители харьковских маршруток устроили драку. Как сообщили в в ГУНП в Харьковской области, 49-летний поселка Васищево госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.
Полицейские установили, что пострадавший работает водителем маршрутного автобуса на автотранспортном предприятии. В тот день между ним и водителем этой же фирмы возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник толкнул потерпевшего, тот упал и ударился головой о землю.
В совершении преступления оперативники подозревают 39-летнего жителя Купянского района. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В данный момент следствие продолжается. // Сегодня
Когда в 2010 году России было предоставлено право на проведение чемпионата, мало кто мог видеть в Москве угрозу, и тем более предсказать начало новой холодной войны. Но...