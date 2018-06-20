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Под Харьковом драка водителей закончилась открытой черепно-мозговой травмой

20.06.2018 13:05

Водители харьковских маршруток устроили драку. Как сообщили в в ГУНП в Харьковской области, 49-летний поселка Васищево госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

Полицейские установили, что пострадавший работает водителем маршрутного автобуса на автотранспортном предприятии. В тот день между ним и водителем этой же фирмы возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник толкнул потерпевшего, тот упал и ударился головой о землю.

Фото: полиция

В совершении преступления оперативники подозревают 39-летнего жителя Купянского района. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В данный момент следствие продолжается. // Сегодня

 

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