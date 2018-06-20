Порошенко назначил послом в Армении скандального генерала Литвина

Президент Украины Петр Порошенко назначил послом в Армении генерала-лейтенанта Петра Литвина, которого обвиняют в трагедии под Иловайском в августе 2014 года.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы украинского государства.

В Верховной Раде прокомментировали такое решение Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня утром мы увидели кадровое назначение. Одним из наших послов (в Армении) стал Петр Литвин, который бежал из Иловайска", - заявила нардеп и глава комитета по иностранным делам Анна Гопко.

Нардеп от Народного фронта Юрий Береза обратился к министру иностранных дел Павлу Климкину с трибуны парламента.

"Не знаю, чем это закончится, но знаю, что послом в другом государстве такой человек не имеет права быть", - сказал он, заявив, что власть "перешла черту".

Напомним, комбаты добровольческих батальонов обвиняли Литвина в провале операции под Иловайском, в частности в том, что он покинул позиции и бросил своих солдат под Иловайском в критический момент. Отмечается, что он не дал команды отступать, когда уже было известно о вторжении крупной группировки российских войск в сектор. Именно действия генерала стали причиной образования Иловайского котла, считают комбаты.

В то же время, следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что информация о побеге не соответствует действительности.

Примечательно, что Петр Литвин является братом действующего народного депутата Владимира Литвина. // НВ