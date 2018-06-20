За дві доби поліція затримала посадовців з хабарами на 786 тисяч гривень

Упродовж 18 та 19 червня працівники територіальних управлінь захисту економіки затримали 15 осіб за хабарництво. Заходи з протидії корупції проводилися у Києві, Львівській, Харківській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Одеській, Донецькій та Черкаській областях.

Протягом 18 червня було затримано 8 осіб, які вимагали від громадян 664 тисячі гривень. Серед викритих у протиправній діяльності діючий та колишній прокурори, голова РДА, завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням, фахівець Інституту Національної академії аграрних наук України, працівник патрульної поліції та посередник.

У Києві правоохоронці викрили діючого прокурора однієї з місцевих прокуратур м.Києва та колишнього працівника ГПУ, які вимагали від громадян 22,5 тисяч доларів США хабара за неповідомлення про підозру одному з учасників кримінального провадження. Під час одержання ними 20 тисяч доларів США, частини від обумовленої суми, фігурантів було затримано.

Колеги з Львівської області затримали голову райдержадміністрації, який за працевлаштування на посаду юриста вимагав та отримав від громадянина 1,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Крім того, на Вінниччині оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали на хабарі медика. 10 тисяч гривень неправомірної вигоди отримала завідуюча акушерсько-гінекологічним відділенням районної лікарні від породіллі за прийняття пологів. Під час проведення обшуку службового кабінету поліцейські виявили у шафі серед особистих речей посадовця кошти, одержані у якості неправомірної вигоди.

Ще одне затримання було проведено оперативниками управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції, слідчими Подільського управління поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7. Фахівець одного з Інститутів Національної академії аграрних наук України вимагала за оренду приміщення 10 тисяч гривень «винагороди». Затримали зловмисницю одразу після одержання нею грошей.

У Харкові за вирішення питання працівники освіти теж вимагали 10 тисяч гривень хабара. Стільки повинен був заплатити студент за захист дипломної роботи. Під час одержання частини обумовленої суми завідуючого кафедри політехнічного коледжу було затримано. Працівники управління захисту економіки в Харківській області Нацполіції, слідчого відділу Холодногірського відділу поліції та Харківської місцевої прокуратури № 1 вилучили з місця події 4 тисячі гривень.

У Чернівцях викрили поліцейського, який вдавався до вимагання коштів, шляхом погроз. Лейтенант поліції та його знайомий знайшли чоловіка, до якого неодноразово застосовували фізичне насильство, примушуючи його скоювати крадіжки державних номерних знаків з автотранспорту. Вони вимагали повертати їх за винагороду власникам, а гроші – тисячу гривень – віддавати їм щотижнево.

За сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції, завдяки плідній співпраці з працівниками управління захисту економіки в Чернівецькій області, оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі обласної прокуратури затримали обох фігурантів злочину у момент одержання ними чергової «данини» - п’яти тисяч гривень.

У вівторок, 19 червня, під час проведення заходів з протидії хабарництву були затримані 7 осіб. А саме, заступник начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області, інспектор Управління держпраці в Закарпатській області, працівник пенсійного фонду м. Маріуполя, директор комунального підприємства Одеської області та посередники.

Так, один із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області за допомогою посередників вимагав від суб’єкта підприємницької діяльності 100 тисяч гривень хабара за позитивне проходження перевірки підприємства на предмет дотримання екологічного законодавства. Затримали посередника неподалік від залізничного вокзалу. У громадянина правоохоронці вилучили 100 тисяч гривень, які в подальшому він повинен був передати посадовцю та іншому посереднику.

У Донецькій області працівниця пенсійного фонду організувала злочинну «схему» з вимагання та отримання неправомірної вигоди від внутрішньо переміщених осіб за безперешкодне отримання довідки «переселенця» та прискорене перерахування нарахованої пенсії. До злочину також було залучено посередника.

Обох фігурантів затримали співробітники УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ спільно з детективами слідчого управління поліції України в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецькій області. За вирішення вищезазначеного питання правопорушники одержали 7,5 тисяч гривень «винагороди».

На Закарпатті оперативники обласного управління захисту Нацполіції та працівники Хустської місцевої прокуратури затримали інспектора управління Держпраці, який вимагав та одержав 300 доларів США хабара за не притягнення місцевого підприємця до адміністративної відповідальності за не оформлення найманого працівника.

Крім того, у вівторок, правоохоронці Одеської області задокументували факт вимагання директором комунального підприємства за вирішення питання щодо оренди приміщення 6,6 тисяч гривень неправомірної вигоди. Оперативники УЗЕ в Одеській області за процесуального керівництва Іллічівської місцевої прокуратури затримали комунальника під час одержання коштів.

Загалом упродовж двох днів працівники територіальних управлінь захисту економіки спільно з іншими правоохоронними органами викрили у хабарництві 15 осіб, які вимагали від громадян понад 786 тисяч гривень неправомірної вигоди та мали намір збагатитися за їх рахунок на дану суму.

За всіма фактами протиправної діяльності відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигулі позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки

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