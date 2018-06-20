Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Крыму в столкновении легковушки с КамАЗом погибли 5 человек (видео 18+)

20.06.2018 13:49

На трассе Симферополь-Николаевка в оккупированном Россией Крыму произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового авто.

 Об этом сообщает МЧС оккупантов по Крыму.

Трагедия произошла вечером 19 июня возле села Лекарственное. Автомобиль Toyota Corolla столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который перевозил зерно. Вследствие ДТП погибли пять человек, которые находились в легковом авто. В то же время ни водитель грузовика, ни зерновоз в аварии не пострадали.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Осторожно! Ролик содержит жуткие кадры! 

Апостроф

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...