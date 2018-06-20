В Крыму в столкновении легковушки с КамАЗом погибли 5 человек (видео 18+)

На трассе Симферополь-Николаевка в оккупированном Россией Крыму произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового авто.

Об этом сообщает МЧС оккупантов по Крыму.

Трагедия произошла вечером 19 июня возле села Лекарственное. Автомобиль Toyota Corolla столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который перевозил зерно. Вследствие ДТП погибли пять человек, которые находились в легковом авто. В то же время ни водитель грузовика, ни зерновоз в аварии не пострадали.

Также опубликовано видео с места происшествия.

Осторожно! Ролик содержит жуткие кадры!

Апостроф