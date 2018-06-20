Воспитательница «элитного» детсада в РФ швыряла детей на пол и сажала в темную комнату (видео)

В правоохранительные органы обратилась мать одного из воспитанников, изучив записи с камер наблюдения, установленных в образовательном учреждении. Посмотреть видео она решила после того, как заметила, что ее сын стал бояться темных помещений, сообщает "Тайга.инфо"

На записи с камер видеонаблюдения в учреждении видно, как воспитательница вытаскивает из кровати тех детей, кто не хочет спать в тихий час, а во время занятий жестко наказывает непослушных.

По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница детского сада ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей и жестоко с ними обращалась, сообщается на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю 19 июня.

Следователи намерены выяснить, как, почему и в какой мере детям причинялись физические и психические страдания. Кроме того, следователи проверят действия руководства и персонала детсада на признаки выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.