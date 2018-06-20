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Воспитательница «элитного» детсада в РФ швыряла детей на пол и сажала в темную комнату (видео)

20.06.2018 14:00

 В одном из частных детских садов Барнаула детей выгоняли из-за стола, сажали в темную комнату и швыряли на пол. Следователи завели уголовное дело.

В правоохранительные органы обратилась мать одного из воспитанников, изучив записи с камер наблюдения, установленных в образовательном учреждении. Посмотреть видео она решила после того, как заметила, что ее сын стал бояться темных помещений, сообщает "Тайга.инфо"

На записи с камер видеонаблюдения в учреждении видно, как воспитательница вытаскивает из кровати тех детей, кто не хочет спать в тихий час, а во время занятий жестко наказывает непослушных.
 
По данным следствия, с февраля по май 2018 года сотрудница детского сада ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей и жестоко с ними обращалась, сообщается на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю 19 июня.
 
Следователи намерены выяснить, как, почему и в какой мере детям причинялись физические и психические страдания. Кроме того, следователи проверят действия руководства и персонала детсада на признаки выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
Отметим, 18 мая Следственный комитет сообщал о предъявлении обвинения по части 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении детей в возрасте до шести лет") помощнице воспитателя другого детского сада в Барнауле. В 2017 году женщина заметила в детской спальне следы грызунов и положила под кровати отраву для их приманки. Два четырехлетних ребенка съели яд и попали в больницу с отравлением. // NEWSru.com

 

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