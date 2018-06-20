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Житель Луганской области подорвался на растяжке боевиков

20.06.2018 14:13

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения ног

В Луганской области в зоне проведения боевых действий мирный житель подорвался на растяжке боевиков. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Юрий Гарбуз.

мины

"Между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на вражеской растяжке подорвался мирный житель. В результате взрыва у мужчины осколочные травмы ног", – написал Гарбуз.

Он добавил, что сейчас пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.

"С начала года это уже четвертый случай травмирования гражданских жителей Луганской области. Мы потеряли за эти полгода пять наших мирных граждан и похоронили трех земляков-военнослужащих", – подытожил Гарбуз. // 112.ua

 

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