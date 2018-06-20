Поліція Харківщини викрила та затримала чоловіка за збут зброї (відео)

Поліцейські затримали жителя Харківської області одразу ж після збуту ним пістолету-кулемету «Скорпіон» калібру 7.65 мм, великої кількості патронів та двох гранат Ф-1. До цього місяцем раніше він продав одному із клієнтів пістолет ТТ з набоями.

Задокументували злочинну діяльність 22-річного працівника одного з транспортних публічних акціонерних товариств оперативники Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції спільно зі слідчими Слобідського ВП, бійцями харківського управління КОРД під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 5.

До працівників УПН надійшла оперативна інформація про те, що мешканець селища Високий шукає покупця на вогнепальну зброю. Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. В рамках вказаного кримінального провадження під час здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів зловмисника вдалося затримати «на гарячому».

В ході проведення санкціонованого обшуку його автомобіля працівники поліції вилучили грошові кошти в сумі 39 000 грн., отримані за продаж зброї, металеву телескопічну дубинку та мобільний телефон.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили набір приладдя для чищення зброї. Зловмисник також викритий у продажу пістолету ТТ з набоями одному із покупців за 25 з половиною тисяч гривень.

Під час відпрацювання злочинних зв’язків затриманого правоохоронці встановили особу людини, яка постачала йому зброю. Ним виявився 25-річний безробітній харків’янин. В його оселі працівники поліції вилучили малокаліберний автомат «М 4 Carabin 22 lr», глушник до нього, пістолет «Karl Walther» калібру 22 мм та 7 упаковок патронів калібру 22 мм.

Зараз вирішується питання щодо затримання чоловіків в порядку ст. 208 КПК, обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оголошення повідомлення про підозру та накладення арешту на майно. Згідно із санкцією статті їм загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області