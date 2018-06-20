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Премьер Гройсман назвал 10 самых известных схем на украинской таможне

20.06.2018 14:44

 Контрабандисты в Украине очень изобретательны. Они придумывают хитрые схемы, чтобы не платить пошлину. Поэтому - десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета.

Оригинал на странице Владимира Гройсмана в Facebook
 
1

 Мы совместно с силовиками разработали план действий, который поломает самые замысловатые схемы. Расскажу о некоторых из них.

Например, в нейтральные воды заходит огромный танкер с нефтепродуктами. К нему подплывают небольшие судна и забирают нефтепродукты. Далее по другим схемам топливо попадает на заправки Украины. Это многомиллиардная схема, за борьбу с которой я нажил себе немало врагов.

2

Или другая схема, которая распространена в Украине. Речь идет о так называемых пиджаках, когда фуру, набитую дорогими товарами, на границе разбирают несколько десятков людей и переносят через границу "на себе", избегая налогообложения при растаможке.

3

Таких контрабандных схем в Украине десятки. Для чего я их описываю? Чтобы все знали: мы в курсе всего, что происходит. Борьба не закончится через месяц или два, она будет длительной и жесткой.

Возможно, кому-то кажется, что можно на пару недель спрятаться в отстойник и подождать пока "волна" пройдет. Забудьте об этих иллюзиях. // 112.ua

 

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