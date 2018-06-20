Сумской аферист «блокировкой карты» выманил у женщины 150 тысяч гривен

В Сумской области полицейские разыскивают злоумышленника, который под предлогом блокирования банковской карточки выманил у 46-летней жительницы города Конотоп на 150 тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе полиции области, 19 июня в дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от местной жительницы.

По словам пострадавшей, ей позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с ее карточки якобы пытаются снять деньги, а чтобы этому помешать, предложил помощь.

"Злоумышленник подчеркнул, что она должна предоставить ему четырехзначный пароль для входа в интернет-банкинг, после чего карта будет заблокирована. Пытаясь уберечь свои сбережения, женщина сразу позвонила на "горячую линию" своего банка и получила необходимый код. Но после того, как она отправила этот код на указанный телефонный номер псевдобанкира, через несколько минут получила смс-сообщение о снятии со своего счета почти 150 тысяч гривен", – отмечается в сообщении.

Женщина выяснила, что ее обманули, только тогда, когда во второй раз позвонила в банк. В рамках открытого уголовного производства по статье "мошенничество" полиция принимает меры, направленные на розыск афериста. // Сегодня