Сумской аферист «блокировкой карты» выманил у женщины 150 тысяч гривен

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Для обмана своей жертвы мошенник использовал прием с блокированием банковской карты
В Сумской области полицейские разыскивают злоумышленника, который под предлогом блокирования банковской карточки выманил у 46-летней жительницы города Конотоп на 150 тысяч гривен. Как сообщили в пресс-службе полиции области, 19 июня в дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от местной жительницы.
По словам пострадавшей, ей позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с ее карточки якобы пытаются снять деньги, а чтобы этому помешать, предложил помощь.
"Злоумышленник подчеркнул, что она должна предоставить ему четырехзначный пароль для входа в интернет-банкинг, после чего карта будет заблокирована. Пытаясь уберечь свои сбережения, женщина сразу позвонила на "горячую линию" своего банка и получила необходимый код. Но после того, как она отправила этот код на указанный телефонный номер псевдобанкира, через несколько минут получила смс-сообщение о снятии со своего счета почти 150 тысяч гривен", – отмечается в сообщении.
Женщина выяснила, что ее обманули, только тогда, когда во второй раз позвонила в банк. В рамках открытого уголовного производства по статье "мошенничество" полиция принимает меры, направленные на розыск афериста. // Сегодня
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