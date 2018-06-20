Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Еще двум российским актерам запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения Крыма

20.06.2018 15:34

В общей сложности в отношении 122 иностранных деятелей культуры и искусства принято решение о запрете въезда в Украину в связи с незаконным пребыванием на полуострове.

Российскому актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову запретили въезд в Украину сроком на 3 года из-за незаконного посещения территории аннексированного Крыма.

Каморзину запретили въезд на три года / фото lifeactor.ru

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки, 19 июня, пограничники обнаружили двух российских актеров, которые ранее незаконно пересекали государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ВОТ АР Крым.

Так, в столичном аэропорту «Жуляны» пограничники во время оформления пассажиров рейса «Минск-Киев» обнаружили российского актера Каморзина, который без соответствующего разрешения и в обход КПВВ в 2015 году посещал временно оккупированную территорию Крым с целью съемок фильма. Кроме того, в пункте пропуска «Староказачье» правоохранители Белгород-Днестровского отряда обнаружили каскадера Михайлова, который в 2015 году посещал оккупированный Крым.

Сергей Михайлов / фото kino-teatr.ru

Всего по состоянию на сегодняшний день в отношении 122 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на ВОТ АР Крым, имеется решение о запрете им въезда в Украину, а 52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы, отметили в ГПСУ. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...