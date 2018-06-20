Прокуратура визначиться з оскарженням вироку викрадачці дитини після ознайомлення з текстом ухвали

За участі прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Оболонським судом м. Києва оголошено вирок 21-річній мешканці Києва, яка викрала двомісячну дитину на Оболоні.

Під часу судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні злочину та просила суд звільнити її від відбування покарання із встановленням іспитового строку.

Державний обвинувач, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, а також особу обвинуваченої, просив суд призначити їй покарання у виді реального позбавлення волі строком на 2 роки.

Однак, суд першої інстанції виніс рішення, яким засудив зловмисницю до обмеження волі строком на 2 роки.

Після вивчення судового рішення місцевою прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги на вказаний вирок до Апеляційного суду м. Києва.

Нагадаємо, 20 жовтня минулого року зловмисниця таємно викрала із дитячого садка в Оболонському районі столиці двомісячну дитину, яку у візочку залишив батько.

Наступного дня завдяки допомозі небайдужих громадян та оперативній роботі правоохоронців викрадачку затримали в селі Новосілки Вишгородського району Київської області. Немовля у задовільному стані повернули рідним батькам. Свій вчинок жінка пояснила бажанням залишити дитину собі та видавати за власну.

За результатом досудового слідства 22.02.2018 обвинувальний акт відносно зловмисниці було скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Прес-служба прокуратури міста Києва