Премьер обещает среднюю зарплату в 10 тысяч гривень к концу года

По словам премьера, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя заработная плата в стране может составить 10 тысяч гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

По словам Гройсмана, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.

"Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", - сказал он.