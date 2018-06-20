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Премьер обещает среднюю зарплату в 10 тысяч гривень к концу года

20.06.2018 16:11

По словам премьера, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя заработная плата в стране может составить 10 тысяч гривень.

Премьер обещает рост средней зарплаты до 10 тысяч гривень / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, на котором заслушивался отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

По словам Гройсмана, в течение первых пяти месяцев этого года рост заработной платы в Украине составил 19%, что дает основания для подобного прогноза.

"Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", - сказал он.

 

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