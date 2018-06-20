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В Харькове на взятке попался преподаватель колледжа

20.06.2018 16:33

Преподавателя задержали сразу после получения взятки

Работник одного из учебных заведений Харькова требовал у студента деньги за содействие в защите дипломной работы. Преподавателя задержали сразу после получения взятки. Мужчина получил взятку в сумме 4000 гривен за содействие в защите дипломной работы, — сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Фото: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Преподаватель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды в помещении колледжа. Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со специальной конфискацией.

Следователь, по согласованию с прокурором обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении преподавателя колледжа меры пресечения. Следственные действия продолжаются. // Сегодня

 

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