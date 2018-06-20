Задержанный под Кабмином с автоматом Калашникова оказался 15-летним подростком

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Правоохранительные органы отдали родителям 15-летнего подростка, которого задержали с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров 19 июня.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Ему 15 лет, родители забрали домой", - сказал собеседник.
По факту обнаружения у него оружия открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса.
Мера пресечения ему пока не избиралась.
Как сообщали Українськi Новини, 19 июня полиция задержала молодого человека с автоматом Калашникова у Кабмина. Он направлялся к Верховной Раде.
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