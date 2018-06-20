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У державну власність повернуто будівлю «Банку крові» на столичній вул. Бульварно-Кудрявській

20.06.2018 17:06

За принциповою та наполегливою позицією Київської місцевої прокуратури №10 поновлено майнові права держави на нежилу будівлю загальною площею понад 700 кв.м. та вартістю понад 65 млн гривень на вул. Бульварно-Кудрявській,27 у Шевченківському районі м. Києва, яка на правах користування перебуває у розпорядженні ЗАТ «Банк крові».

Вказана будівля знаходиться у віданні Національної академії медичних наук України та перебуває на балансі Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України».

Фото Прокуратура міста Києва.

Утім у 2016 році право власності на даний об’єкт нерухомості на підставі підробленого договору купівлі-продажу було зареєстровано за фізичною особою та внесено в статутний фонд приватного товариства.

Враховуючи, що майно вибуло з власності держави в обхід встановленої законодавством процедури, Київською місцевою прокуратурою №10 вжито заходів реагування шляхом подання позову до Господарського суду м. Києва.

На сьогодні, рішенням суду в повному обсязі підтримано позицію прокуратури та спірне майно витребувано у державну власність.

Разом з тим повідомляємо, що досудове розслідування за фактом незаконного вибуття вказаної будівлі у приватну власність (ч. 4 ст. 190 КК України, ч.ч.1, 3 ст. 358 КК України) триває. Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до незаконного відчуження державного майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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