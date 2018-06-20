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У Києві затримали чоловіка, який переховувався від слідства за незаконне поводження зі зброєю

20.06.2018 17:20

43-річний киянин, уродженець Російської Федерації, з грудня минулого року перебував у розшуку. Відносно нього поліція Донеччини розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Цієї ночі поліцейський наряд на одній із вулиць Дніпровського району Києва зупинив автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху. Під час перевірки спеціальних баз даних виявилося, що 43-річний водій перебуває в розшуку.

полиция

«З'ясувалося, що поліція Донецької області підозрює його у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Однак підозрюваний до органів слідства не з'являвся, внаслідок чого 15 грудня минулого року його оголосили в розшук. Правоохоронці доставили чоловіка до управління поліції, а відтак передадуть ініціатору розшуку», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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