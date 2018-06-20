На Одещині викрито чоловіка, який «назлочинив» відразу за трьома статтями Кримінального кодексу

38-річний чоловік за місцем свого проживання займався незаконним виготовленням та вирощуванням наркотичних засобів, а також незаконно зберігав зброю та боєприпаси. Для уникнення покарання, зловмисник намагався знищити докази своєї злочинної діяльності, підпаливши приміщення нарколабораторії.

Отримавши інформацію, що житель с. Матроська Ізмаїльського району за місцем мешкання займається виготовленням наркотичних засобів, співробітники поліції ініціювали проведення санкціонованого обшуку.

Приїхавши до будинку фігуранта, працівники карного розшуку пред'явили рішення суду на обшук. Пославшись на необхідність прив'язати собак, господар домоволодіння пішов у глиб двору та підпалив господарське приміщення, яке використовував для виготовлення наркотичних засобів. Пожежу загасили правоохоронці.

Під час обшуку було вилучені сухі рослини роду коноплі, газетний згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження, скляні колби різною ємкості, полімерний пакет з кристалічною речовиною, пластикові каністри з рідиною, електронні ваги та інше приладдя. Також було виявлено та вилучено 111 патронів без маркування, чотири предмети, схожих на пістолети та сім рушниць. Крім цього, на ділянці було виявлено та вилучено понад десятка рослин роду конопля, які мали ознаки обробки. Все вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За результатами експертизи буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ст.311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють походження вилученої зброї та з якою метою чоловік зберігав заборонені предмети у себе вдома.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Ізмаїльський ВП в Одеській області