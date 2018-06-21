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В результаті складної операції розвідників 93-ї ОМБр зрадника передано правоохоронцям

21.06.2018 00:10

В результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і Тактичної групи "Моспине" до України повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби   93-ої ОМБр

- Старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження боягузливої невпевненої людини. Через це йому доручили займатися підготовкою нагородних листів - справу, що не потребує роботи з секретними документами. Сам факт його втечі не викликав особливого здивування. Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги в якості офіцера управління нашої бригади.

Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули, як ганчірку на смітник. Але за зраду завжди доведеться відповідати. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так буде і на цей раз, - зазанчив командир бригади Холодний Яр полковник Владислав Клочков.

Олексія Бідусенка передано правоохоронним органам. Після завершення слідчих дій, він предстане перед Українським судом.

 

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