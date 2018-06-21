Спецслужба Німеччини звинувачує хакерів з РФ в атаці на німецькі електромережі

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Глава Федерального відомства по охороні конституції Ханс-Георг Масен поклав відповідальність на Росію за нещодавню масштабну кібератаку на німецькі електромережі і енергетичні компанії.
Про це Масен заявив в інтерв'ю, повідомляє DW.
"Почерк злочинців - насправді лише один з індикаторів, який вказуює на те, що атаку могли контролювати з Росії", - відмітив він. Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів.
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...