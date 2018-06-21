Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Спецслужба Німеччини звинувачує хакерів з РФ в атаці на німецькі електромережі

21.06.2018 02:15

Глава Федерального відомства по охороні конституції Ханс-Георг Масен поклав відповідальність на Росію за нещодавню масштабну кібератаку на німецькі електромережі і енергетичні компанії.

 Про це Масен заявив в інтерв'ю, повідомляє DW.

"Почерк злочинців - насправді лише один з індикаторів, який вказуює на те, що атаку могли контролювати з Росії", - відмітив він. Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів.

Зазначається, що Федеральне відомство по безпеці у сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабний кібернапад під назвою Berserk Bear 13 червня. Зловмисники намагалися впровадитися до інтернет-мережі німецьких енергопостачальників. Злочинцям, проте, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах декількох компаній. Перші ознаки атаки з'явилися влітку 2017 року. Скількох німецьких компаній торкнувся напад, Масен не уточнив. За даними BSI, ситуація узята під контроль.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...