В центре Киеве ограбили квартиру "Мисс Украина-95" Влады Литовченко

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Пока "Мисс Украина-95" отдыхала, воры влезли через окно в ее огромную квартиру на Печерске и открыли сейф.
Полицию вызвала горничная звезды. Сейчас звезда инцидент не комментирует ни журналистам, ни полиции. Вчера корреспонденты ТСН побывали на месте преступления и фактически воспроизвели как все происходило. А также подготовили несколько советов, как избежать подобных ситуации.
Позиционная война на Востоке и дезинформационные кампании — это то, к чему мы уже привыкли и готовы противостоять. Но Кремль поднимает ставки и, похоже, готовит год...