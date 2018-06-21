В центре Киеве ограбили квартиру "Мисс Украина-95" Влады Литовченко

Пока "Мисс Украина-95" отдыхала, воры влезли через окно в ее огромную квартиру на Печерске и открыли сейф.

Полицию вызвала горничная звезды. Сейчас звезда инцидент не комментирует ни журналистам, ни полиции. Вчера корреспонденты ТСН побывали на месте преступления и фактически воспроизвели как все происходило. А также подготовили несколько советов, как избежать подобных ситуации.