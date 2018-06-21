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В центре Киеве ограбили квартиру "Мисс Украина-95" Влады Литовченко

21.06.2018 02:45

Пока "Мисс Украина-95" отдыхала, воры влезли через окно в ее огромную квартиру на Печерске и открыли сейф.

 Полицию вызвала горничная звезды. Сейчас звезда инцидент не комментирует ни журналистам, ни полиции. Вчера  корреспонденты ТСН побывали на месте преступления и фактически воспроизвели как все происходило. А также подготовили несколько советов, как избежать подобных ситуации.  

 

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