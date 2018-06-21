Вора в законе Питерского засудили по нью-йоркски

Жюри присяжных Южного округа Нью-Йорка признало вора в законе россиянина Раждена Шулаю виновным по пяти пунктам обвинения. Ему инкриминировались создание преступной группировки, состоящей в основном из выходцев из Грузии, а также рэкет, наркоторговля, незаконная организация азартных игр, кражи, в том числе компьютерные, и другие преступления.

При этом обвинение в подготовке к заказному убийству до суда не дошло. Теперь в общей сложности «законнику» грозит до 65 лет тюрьмы. Его подельник Автандил Хурцидзе, в прошлом чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO, признан виновным в компьютерном мошенничестве и может получить до 20 лет заключения.

Вор в законе Ражден Шулая (Ражден Питерский, Брат, Рома) был задержан год назад в ходе масштабной операции ФБР и прокуратуры Нью-Йорка. Самого «законника» взяли в его собственном доме, расположенном в Эджуотер на берегу реки Гудзон в Нью-Джерси. Одновременно были заключены под стражу еще около трех десятков членов преступной группировки, основу которой составляли выходцы из Грузии. Тогда прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула задержанным обвинения в заказных убийствах, вымогательствах, крышевании притонов, в которых продавались наркотики и незаконно играли в карты, выбивании долгов, изготовлении фальшивых паспортов и финансовых документов, а также в наркоторговле и кражах. Последние, кстати, случались весьма экзотическими: например, в деле фигурирует эпизод с хищением пяти тонн шоколада. Преступно добытые деньги ОПГ отмывала через специально для этого зарегистрированную компанию по импорту и экспорту водки, которая реальной коммерческой деятельностью не занималась.

Нужно отметить, что многие эпизоды в деле стали следствием оперативной разработки, в которой участвовали агенты ФБР. Так, один из них продал членам ОПГ несколько партий якобы краденых товаров, а другой участвовал в «заказе» убийства и предоставлении для этого оружия. Впрочем, этот эпизод до суда не дошел.

Многие рядовые члены ОПГ пошли на сделку со следствием и признали свою вину. Дело Раждена Шулаи и Автандила Хурцидзе рассматривалось в соответствии с американским законом RICO, направленным против организованной преступной деятельности. Судье Кэтрин Форест, которая более трех недель вела судебный процесс, пришлось непросто: в зале постоянно присутствовали сторонники вора в законе, которые то шумно выражали негодование по поводу предъявленных подсудимым обвинений, то громко смеялись, когда судья пыталась выговорить русские нецензурные выражения, фигурирующие в судебных документах в виде записей переговоров «законника».

В ходе процесса руководитель евразийского отдела нью-йоркского бюро ФБР Джон Пенз разъяснял присяжным, кто такие воры в законе, что такое воровские понятия и «общак». Он также объяснил, почему криминальные лидеры любят проводить сходки в русской бане — там затруднен процесс тайной аудио- и видеозаписи.

Эксперт ФБР также рассказал в суде о традиции российских тюремных татуировок, позволяющих ранжировать статус заключенных «по заслугам». Однако звезд, которые должны украшать воров в законе, на теле Шулаи не оказалось. Поэтому в качестве улик были предъявлены его рубашка и чехол на смартфоне, на которых были изображены такие звезды.

По версии обвинения, участники ОПГ использовали как классические криминальные методы (например, подсылали к клиентам питейных заведений женщин с клофелином), так и самые современные, взламывая компьютерные коды игровых автоматов в казино Атлантик-Сити и Лас-Вегаса. При этом большинство членов группировки жили на Брайтон-Бич, держа под контролем мелкий бизнес русскоязычной диаспоры.

По данным американских правоохранителей, ОПГ поддерживала связи с другими криминальными группировками, действующими не только в США, но также в России и на Украине. Сам Шулая, как свидетельствуют его перехваченные разговоры, любил подчеркнуть свое влияние в разных странах. «С любым грузином только назови мое имя и что я намерен приехать в Грузию — и они будут тихо сидеть на своих задницах»,— говорил он одному из собеседников. «В Америке я поставил все на воровские рельсы» — такую фразу он произнес в другом разговоре. Нужно сказать, что 41-летний Ражден Питерский не совсем обычный вор в законе, хотя и короновали его в 2013 году на проходившей на Кипре сходке в полном соответствии с традициями. У него не только отсутствуют воровские татуировки, но и, несмотря на богатое криминальное прошлое, в том числе привлечение к уголовной ответственности за разбой и похищение человека, он прошел в вузе курс обучения по специальности «экономика и финансы».

Летом 2013 года вместе с 18 криминальными лидерами из бывших республик СССР Раждена Питерского задерживали в Европе, но тогда быстро отпустили. После ареста в США он говорил, что понимает, в чем его обвиняют, но не понимает почему. Приговор Шулае и Хурцидзе будет вынесен через несколько месяцев. // Gazettco