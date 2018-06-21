У столиці зі стріляниною у чоловіка відібрали гроші

Подія сталася на провулку Фізкультурному у Печерському районі.

Заявник звернувся на 102 і повідомив, що дві години тому під час обміну валюти кілька чоловіків побили його машину та забрали готівку. При цьому потерпілий чув кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють обставини злочину.

Відділ комунікації поліції Києва