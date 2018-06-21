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У столиці зі стріляниною у чоловіка відібрали гроші

21.06.2018 08:36

Зловмисники зробили кілька неприцільних пострілів і відібрали у потерпілого сумку із грішми. 

Подія сталася на провулку Фізкультурному у Печерському районі.

Фото Поліція Києва.

Заявник звернувся на 102 і повідомив, що дві години тому під час обміну валюти кілька чоловіків побили його машину та забрали готівку. При цьому потерпілий чув кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Правоохоронці встановлюють обставини злочину.

Відділ комунікації поліції Києва

 

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