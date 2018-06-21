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На Харківщині викрили на хабарі групу працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій

21.06.2018 08:48

 На Харківщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили на хабарі групу працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Оперативники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ у Харківській області встановили, що заступник начальника одного із райвідділів держслужби з надзвичайних ситуацій у змові з трьома своїми підлеглими ‒ інспекторами відділу ‒ організував механізм систематичного отримання хабарів з місцевих підприємців, які надають комерційні послуги в сфері протипожежної безпеки.

Фото Служба безпеки України.

Правоохоронці задокументували, що з одного із комерсантів зловмисники вимагали половину прибутку, який він отримав під час виконання робіт з протипожежної безпеки. У разі відмови працівники ДСНС погрожували створити штучні перешкоди для його підприємства та тих об’єктів, що він обслуговував.

Співробітники СБУ припинили протиправну діяльність пожежних під час отримання чергової суми хабара в розмірі двадцяти двох тисяч гривень.

Наразі чотирьом пожежникам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання судом запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України

 

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