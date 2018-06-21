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Прокуратура Києва відстояла в апеляції найвищу міру покарання для серійного вбивці жінок

21.06.2018 09:25

За наполегливої та принципової позиції прокуратури міста Києва Апеляційний суд міста Києва залишив без змін вирок суду у вигляді довічного позбавлення волі для зловмисника, який позбавив життя трьох жінок.

Так, у травні 2016 року, перебуваючи у лісопарковій зоні біля Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, чоловік після спільного вживання алкогольних напоїв здійснив умисне вбивство невідомої жінки. Після цього зловмисник закопав її тіло та зник з місця події.

Фото Прокуратура міста Києва.

Надалі протягом червня – серпня 2016 року обвинувачений за аналогічних обставин позбавив життя ще двох жінок на території Дарницького району столиці. З метою приховання слідів злочину тіло однієї жінки вбивця спалив, а тіло другої - замаскував гілками.

Слідству не вдалося ідентифікувати тіла загиблих. Експерти встановили лише їх приблизний вік – від 30 до 40 років.

Затримати вбивцю вдалося після чергового нападу на жінку у серпні 2016 року. Четвертій жертві нападника дивом вдалося вижити, незважаючи на числені ножові поранення, які вона отримала.

Вироком Дарницького районного суду м. Києва чоловіка було визнано виним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу.

Колегія суддів Апеляційного суду Києва, взявши до уваги доводи прокурора та беззаперечні докази вини обвинуваченого, апеляційну скаргу захисника залишила без задоволення, а вирок Дарницького районного суду м. Києва - без змін.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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