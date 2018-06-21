На Сумщині затримали на хабарі двох посадовців фіскальної служби України

Сьогодні, 20 червня, їх було затримано під час отримання неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч гривень за зменшення суми нарахованих штрафних фінансових санкцій. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

Спецоперація з викриття працівників ДФС Сумщини була проведена слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводження працівників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, під процесуальним керівництвом Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Андрей Лысенко / Facebook

За фактом протиправних дій працівників фіскальної служби раніше було розпочато кримінальне провадження за розпочатого ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди, службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

У межах досудового розслідуванні слідчі поліції встановили: із середини травня 2018 року заступник начальника головного управління ДФС у Сумській області у змові з головним державним ревізором-інспектором, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав у приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 60 тисяч гривень. За ці гроші посадовці обіцяли зменшити суму нарахованих штрафних фінансових санкцій із одного мільйона гривень до 25 тисяч гривень.

Обох спільників наразі затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Головне слідче управління

Національної поліції України