У Хмельницькому поліція затримала жінку, яка намагалася продати дочку і сина

Мати трьох дітей намагалася продати двох старших за 35 тисяч доларів. Крім того, зловмисниця зізналася, що наймолодшого вона планувала продати через півроку, коли той підросте.

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області отримали оперативну інформацію, що 27-річна жінка підшукує покупця для продажу 5-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.

Поліція затримала фігурантку під час отримання коштів за власних дітей.

Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя. У зв’язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав. Проте зловмисниця, аби випередити органи опіки, вирішили продати дітей за 35 тисяч доларів США.

Також фігурантка зізналася, що третю дитину, наймолодшу, вона планувала продати через півроку, коли трохи підросте.

Наразі вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Малолітні діти передані поліцейськими до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.

Департамент комунікації

Національної поліції України